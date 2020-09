Liderka białoruskiej opozycji spotkała się w czwartek wieczorem w hotelu koło Lotniska Chopina w Warszawie z liderem PO i szefem klubu KO Borysem Budką.

Po spotkaniu oboje wystąpili na krótkiej konferencji prasowej. Cichanouska podziękowała za przyjęcie jej w Polsce. Powiedziała, że bardzo się cieszy, iż wszystkie partie polityczne w Polsce podobnie patrzą na to, co się dzieje na Białorusi i na to, że Białorusini mają prawo do własnego wyboru.

"Jesteśmy przyjaciółmi narodu białoruskiego i zapewniamy o pełnym wsparciu dla demokratycznych przemian na Białorusi" - powiedział Budka.

W imieniu PO i KO zapewnił o pełnym wsparciu dla dążeń Białorusinów do osiągnięcia pełnej wolności i demokracji. "Przedstawiciele PO w Parlamencie Europejskim będą dążyć do tego, aby sprawy Białorusi były priorytetem w działaniach Unii Europejskiej" - powiedział Budka.