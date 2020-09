Potrzebujemy obecności w Sejmie, by monitorować proces legislacyjny; chodzi nam o pracę i, oczywiście, o przygotowanie się do wyborów, które czekają nas za trzy lata - mówi PAP lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia, który ogłosił we wtorek, że do jego ruchu dołącza b. posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek.