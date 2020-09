"W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za tym przemawiają, mają charakter humanitarny, ale jest także jeszcze jeden wzgląd - w Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic. Ale na pewno to jest celne, jeśli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszej granicy" - powiedział szef PiS na wtorkowej konferencji w Warszawie.

Jak mówił, przyszedł moment, gdy można się "tym w końcu na poważnie zająć". "Jest gotowy projekt ustawy" - podkreślił Kaczyński.

Wskazywał, że w działania te ogromnie zaangażowało się młode pokolenie w PiS. "My liczymy tu także na poparcie ponadpartyjne, bo to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia związana z tym wszystkim, (...) co się określa jako humanitaryzm i (...) co odnosi się do ludzkiej dobroci, uczciwości" - wskazał. Zaznaczył, że to ustawa, którą z całą pewnością poprą wszyscy dobrzy ludzie w Polsce.