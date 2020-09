Prezydent zaznaczył, że choć rozmawiamy o współpracy rynków kapitałowych, ale można powiedzieć szerzej - jednego wielkiego rynku kapitałowego tej części Europy - Trójmorza. Jak zaznaczył, to jedna trzecia terytorium UE i jedna czwarta społeczeństwa UE. "I to tylko 10 proc. kapitału, więc to cały czas za mało, ale zarazem wielka perspektywa" - ocenił.

Duda przypomniał, że Trójmorze należy do najważniejszych obszarów jego pracy w ciągu ostatnich pięciu lat. Zwrócił przy tym uwagę na ambicje i wielkie szanse, które dają naszej części Europy, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, wchodzącemu w tej chwili w dorosłe życie.

"Ale naszym wielkim zadaniem dzisiaj jest stworzyć im jak najlepszą bazę do tego, by mogli działać" - powiedział. Dodał, że "budujemy lotniska po to, żeby potem można było dalej rozwijać flotę lotniczą i stawać się jedną z potęg, jeżeli chodzi o ten rodzaj przemysłu".

Jednocześnie prezydent podkreślił, że przed Polską stoi szansa - największa od XVII w. - i naszym zadaniem jest jej wykorzystanie.

"Mam nadzieję, że będziemy ze sobą współpracowali, budując pomyślność naszych krajów, naszych narodów, naszej części Europy, a w efekcie i całej Unii Europejskiej" - powiedział.

"Bo nie mam żadnej wątpliwości, że rozwój Trójmorza, który tak mocno wpisuje się w ideę równego rozwoju państw w ramach Unii Europejskiej, współpraca Trójmorza, która ten rozwój naszej części Europy ma przyspieszyć, służy całej Unii Europejskiej, służy całej Wspólnocie" - ocenił.

Andrzej Duda zauważył, że podstawowym elementem, którym kierowano się tworząc współpracę w ramach Trójmorza, nie była wielka polityka, ale raczej gospodarka. "Chodziło przede wszystkim o inwestycje. Dostrzegaliśmy jasno i wyraźnie, że poziom infrastruktury w naszej części Europy, właśnie w tej przestrzeni Północ-Południe, jest absolutnie niedostateczny" - tłumaczył.

Dodał, że to właśnie chciano zmienić: wybudować autostrady i drogi ekspresowe; linie kolejowe - przynajmniej średniej prędkości; dobre połączenia energetyczne, które będą zapewniały bezpieczeństwo. "Po to, żebyśmy mogli tę współpracę pomiędzy sobą rozwijać i pod względem gospodarczym i pod względem międzyludzkim" - mówił. Wskazał na turystykę, relacje międzyludzkie i handel.

Prezydent zaznaczył, że współpraca w ramach Trójmorza ma wiele formatów, zaangażował się w nią biznes. "Jakby nie było, to biznes jest solą ziemi i jeżeli ktoś ma ten rozwój prowadzić, my jako politycy ten rozwój możemy stymulować (...), ale bez tych, którzy działają na rynku, bez biznesu, inwestycji nie będzie" - podkreślił.

Zwrócił uwagę na wspólne inicjatywy, powstanie m.in., Indeksu Trójmorza CEE Plus, Funduszu Inicjatywy Trójmorza, listy projektów priorytetowych, Forum Regionów, Forum Ekonomicznego.

"Rynek kapitałowy odgrywa w tym wszystkim niebagatelną rolę" - podkreślił prezydent zaznaczając, że uczestnicy spotkania współtworzą ten rynek i mają wpływ na podmioty, które w poszczególnych krajach działają. To, jak wskazał, są często firmy z branż najnowocześniejszych technologii, a skłonienie ich do współpracy może dać efekt synergii.

"Bardzo się cieszę, że współpraca się nawiązuje, przez co inicjatywa Trójmorza wypełnia się treścią" - powiedział Duda. (PAP)

Autor: Marcin Musiał, Małgorzata Wosion - Czoba

mmu/ wos/ drag/