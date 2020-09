W czwartek odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu Lewicy. "Ustaliśmy na nim strategię polityczną na najbliższe cztery miesiące" - przekazał PAP Gawkowski.

"Przygotowaliśmy kalendarz legislacyjny, który się opiera na projektach społeczno-gospodarczych. Uważamy, że trzeba szybko reagować w sprawach ratowania Polski po COVID-19. Zamierzamy w najbliższych tygodniach złożyć kilkanaście ustaw poprawiających ustawy covidowe m.in. jeżeli chodzi o zasiłek macierzyńskiego" - wyliczał.

Wśród innych projektów ustaw, które Lewica złoży w Sejmie, będą rozwiązania dotyczące polityki mieszkaniowa, a także polityka klimatyczna i polityka zdrowotna w aspekcie zorganizowania systemu po epidemii koronawirusa.

Gawkowski zaznaczył też, że zgłaszane będą rozwiązania dotyczące finansów publicznych. "Uważamy, że finanse publiczne dzisiaj zaczyna mieć coraz większy kłopot. Dobrze, że inwestowaliśmy w czasach kryzysu i pieniądze rozdawaliśmy potrzebującym, ale nie można zapominać o tym, że finanse muszą być stabilne, żeby w przyszłości nie zamykać programów społecznych" - podkreślił poseł.

Zaznaczył, że "legislacyjna ofensywa Lewicy" będzie połączona z kongresami programowymi w regionach, które rozpoczną się 19 września, będą się odbywały przez osiem kolejnych tygodni i zakończą się wielkim kongresem w Warszawie 22 listopada.

Gawkowski podkreślił również, że podczas rozmów "potwierdzono to, co dla nas najważniejsze, to, że współpraca czterech partii w ramach jednego klubu parlamentarnego, to jest coś, co nas będzie łączyło, bez względu na to, jakie są okoliczności". "Razem, SLD, Wiosna i Polska Partia Socjalistyczna powiedziały sobie jasno, że razem chcą współpracować, bo to jest najlepsza droga, aby odepchnąć PiS od władzy" - powiedział.

Szef klubu Lewicy zapowiedział, że 13 września jego ugrupowanie zaprezentuje pomysł, jak zorganizować polski rząd. Z informacji PAP wynika, że propozycja klubu będzie dotyczyła nowego podziału ministerstw w bardziej okrojonej formie.