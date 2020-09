MSZ przypomniało, że kilka dni temu portugalskie władze podjęły decyzję o wprowadzeniu od 15 września na dwa tygodnie stanu wyjątkowego. "Pozwala on władzom nałożyć niezbędne ograniczenia w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia i wprowadzić środki zapobiegania i zwalczania epidemii. Informacje dotyczące planowanych środków mają zostać przedstawione po posiedzeniu rządu planowanym na 8 września" - czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych.

Do tego czasu - jak zaznaczono - podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzeniem dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

"Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób" - napisano w komunikacie MSZ.

Przypomniano ponadto, że Portugalia jest otwarta dla zagranicznych turystów ze Strefy Schengen. Portugalsko-hiszpańska granica lądowa została otwarta 1 lipca 2020 r.

Po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna. W Archipelagu Madery i Azorów wymagany jest test PT-PCR na Covid-19, w Portugalii kontynentalnej nie ma obowiązku testu.

Wznowienie połączeń realizowanych przez prywatnych tanich przewoźników (WizzAir, Ryanair) uzależnione będzie od otwarcia polskich lotnisk dla ruchu międzynarodowego.

Resort spraw zagranicznych poinformował też, że statki wycieczkowe mogą cumować w portach w Portugalii kontynentalnej, ale pasażerowie mogą zejść na ląd tylko jeżeli są obywatelami lub rezydentami Portugalii. "W Portugalii kontynentalnej statki rekreacyjne i prywatne jednostki mogą dokować i pasażerowie mogą zejść z pokładu, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danej chwili w kraju" - czytamy w komunikacie MSZ.

Jeśli chodzi o Maderę, to rząd Autonomicznego Regionu Madery od 1 lipca br. wprowadził wymóg testów. Osoby przyjeżdżające na Maderę mają dwie opcje: okazać służbom lotniskowym na Maderze negatywny wynik testu PT-PCR na COVID-19, wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację.

Mogą też poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie. "Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż (godzinę). Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się na własną rękę do zaplanowanego przez siebie miejsca zakwaterowania i oczekuje tam na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12 (godzin) od pobrania testu" - poinformowało Ministerstwo.

Przed podróżą na Maderę (na 24-48 godzin przed przyjazdem) należy wypełnić i prześłać formularz online https://madeirasafe.com/#/login.

Porty na Maderze i Porto Santo pozostają zamknięte.

Podobne zasady obowiązują na Azorach. Osoby przyjeżdżające tam również mogą okazać służbom lotniskowym na Azorach negatywny wynik testu PT-PCR na COVID-19, wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację.

Mogą także poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie. Test - identycznie jak w przypadku Madery - wykonany jest na koszt Rządu Azorów, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż godzinę. Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się na własną rękę do zaplanowanego przez siebie miejsca zakwaterowania i oczekuje tam na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin (na wyspach São Miguel i Terceira) i 48 godzin na pozostałych wyspach, licząc od pobrania testu. Testy te nie obowiązują dzieci do lat 12.

Osoby planujące pobyt na Azorach przekraczający 7 dni, w 6. dniu pobytu zobowiązane są do skontaktowania się z lokalnymi władzami sanitarnymi w celu ponowienia testu. Jest to test prostszy i wynik można otrzymać w godzinę. Te testy są wykonywane również na koszt Rządu Azorów. Testy te nie obowiązują dzieci do lat 12.

Przed wyjazdem na Azory (na 24-48 godzin przed przyjazdem) należy wypełnić formularz online https://covid19-azores.com/.

Statki wycieczkowe i jachty, po uzyskaniu zgody zarządu portu, mogą dokować w portach na Azorach. Jeśli załoga chce zejść na ląd, procedura zależy od indywidulanej sytuacji: m.in. skąd i jak długo jednostka płynęła. (PAP)