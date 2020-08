"Rozpoczynamy kontrolę interwencyjną w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji" – powiedziała PAP Nowakowska. Poinformował, że w miniony weekend inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin w miejscu awarii i w przepompowni ścieków przy ul. Farysa.

Rzecznik WIOŚ zaznaczyła, że już w sobotę, po tym, jak tylko pojawiły się informacje o awarii kolektora, pracownicy inspektoratu udali się w miejsce zrzutu nieczystości i pobrali próbki ścieków oraz wody z Wisły. Obecnie są one badane w Centralnym Laboratorium Badawczym.

W sobotę doszło do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. W efekcie prowadzony jest tam awaryjny zrzut ścieków do Wisły.

Poprzednia awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" miała miejsce rok temu - pierwszy kolektor uległ awarii 27 sierpnia, drugi - 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. Wobec zagrożenia ekologicznego premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu ścieki znów trafiały do oczyszczalni.

W czasie, gdy działał tymczasowy rurociąg, na zlecenie MPWiK naprawiono kolektory. Od połowy listopada ścieki do "Czajki" znów płynęły w układzie przesyłowym pod dnem rzeki. Naprawa kosztowała miasto ponad 40 mln zł. Ponadto Wody Polskie naliczyły MPWiK ponad 10 mln zł opłaty za zrzut ścieków.