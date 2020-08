40-letni Ronan Hughes, który w kwietniu został aresztowany w Irlandii, a następie wydany Wielkiej Brytanii, stanął w piątek przed sądem w Londynie. Podczas trwającej nieco ponad 10 minut rozprawy przyznał się on do 39 zarzutów nieumyślnego zabójstwa, a także do zarzutu pomocy w nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii w okresie między 1 maja 2018 r. a 24 października 2019 r.

Sprawa dotyczy wydarzenia z nocy z 22 na 23 października zeszłego roku, gdy na terenie parku przemysłowego w Grays na wschód od Londynu w kontenerze-chłodni znajdującym się na naczepie ciężarówki odkryto ciała 31 mężczyzn i ośmiu kobiet. Wśród zmarłych było 10 nastolatków, w tym dwóch 15-letnich chłopców. Wszyscy zmarli byli Wietnamczykami. Kontener tej samej nocy przypłynął promem z Zeebrugge w Belgii. W marcu poinformowano, że wszyscy zmarli w wyniku niedoboru tlenu lub wychłodzenia bądź połączenia tych czynników.

Hughes, który pochodzi z przygranicznego hrabstwa Monaghan w Irlandii, ale używał też adresu w Irlandii Północnej, miał być według prokuratury szefem gangu. To do niego należała ciężarówka, w której znaleziono ciała, i to on zatrudniał kierowców.

W piątek przed sądem stanął także 23-letni Eamonn Harrison, który jak się podejrzewa, dowiózł kontener z imigrantami do Zeebrugge, gdzie został załadowany na prom. Harrison nie przyznał się ani do nieumyślnego zabójstwa, ani do pomocy w nielegalnej imigracji. Za pośrednictwem łącza wideo zeznanie złożył także 42-letni Gazmir Nuzi, który przyznał się jedynie do pomocy w nielegalnej imigracji.

W kwietniu do 39 zarzutów nieumyślnego zabójstwa przyznał się Maurice Robinson, który kierował ciężarówką w momencie, gdy znaleziono w niej ciała, a wcześniej także do zarzutu pomocy w nielegalnej imigracji. W tej sprawie oskarżonych jest jeszcze czterech innych domniemanych członków gangu - Irlandczyk Christopher Kennedy oraz trzech mieszkających w Wielkiej Brytanii Rumunów - Gheorge Nica, Valentin Calota i Alexandru-Ovidiu Hanga. Spośród tej czwórki tylko ostatni przyznał się do zarzutu pomocy w nielegalnej imigracji.

5 października ma się rozpocząć właściwy proces Harrisona, Kennedy'ego, Nicy i Caloty. Może on potrwać do pięciu tygodni.

