Zainfekowanych zostało też kilku uczestników wesela w powiecie rybnickim. Do 18 wzrosła liczba zakażeń w jednym z zakładów przetwórczych w powiecie kłobuckim – przekazały w środę służby prasowe wojewody śląskiego. W całym regionie trwają kontrole sklepów, wesel i dyskotek.

Ostatniej doby w Śląskiem zanotowano 114 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych zachorowań jest m.in. z powiatu częstochowskiego.

"Ma to związek z wycieczką 25-osobowej grupy emerytów i rencistów, którzy 10 sierpnia wybrali się z Częstochowy na cztery dni do jednego z kurortów w powiecie nyskim. Po powrocie do domu do sanepidu zgłosiła się osoba, która okazała się chora. Wszyscy uczestnicy wyjazdu trafili na kwarantannę i zostali przebadani pod kątem obecności wirusa. Dziś zakażonych jest już 16 osób w przedziale wiekowym od 50 do 80 lat" – podała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Kolejne przypadki zakażeń sanepid zanotował także po weselu, które odbyło się blisko dwa tygodnie temu w jednej z gmin powiatu rybnickiego.

"Mimo że uroczystość była skromna, bowiem wzięło w niej udział 30 gości, jednak już po kilku dniach okazało się, iż jeden z nich zachorował. Wszyscy weselnicy, wraz z parą młodą, trafili na kwarantannę, a obecnie sześcioro z nich jest w izolacji domowej ze względu na dodatni wynik pobranej do badań próbki" – przekazała rzeczniczka.

Do 18 wzrosła liczba zakażeń w jednym z zakładów przetwórczych w powiecie kłobuckim. 8 zainfekowanych osób to mieszkańcy tego powiatu, a pozostali są z woj. łódzkiego. Zachorowali pracownicy jednej z linii produkcyjnej, która ostatecznie została wyłączona. 77 osób przebywa w kwarantannie, a cały zakład, który zatrudnia ok. 400 pracowników, jest pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych.

Śląski Urząd Wojewódzki podał, że w ostatni weekend w woj. śląskim odbyło się 5757 kontroli związanych z epidemią. Na ulice miast w piątek, sobotę i w niedzielę wyruszyli inspektorzy sanitarni, którzy wraz z policją sprawdzali, czy mieszkańcy i przedsiębiorcy przestrzegają zasady reżimu sanitarnego.

Skontrolowano 745 domów weselnych i w efekcie wystawiono 32 pouczenia. Inspektorzy sprawdzili też 129 klubów dyskotekowych, które zgodnie z obecnymi wymogami mogą jedynie prowadzić działalność gastronomiczną. W jednym z nich, w Bytomiu, inspektorzy zastali bawiące się przy muzyce osoby. Właściciel został ukarany.

W ostatni weekend kontrolerzy weszli też do 4883 sklepów i innych obiektów, w niektórych przypadkach stwierdzając brak maseczek lub nieprawidłowe ich założenie. W niektórych sklepach brakowało też środków do dezynfekcji lub były nieodpowiednie albo znajdowały się w nieoznakowanym pojemniku. W Rybniku, który jest w strefie czerwonej, odbyło się 50 kontroli.

"W sumie inspektorzy wystawili pięć decyzji administracyjnych: w Bytomiu, Rybniku, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej i w Cieszynie. Z kolei w Wodzisławiu Śląskim, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Częstochowie i w Dąbrowie Górniczej skończyło się na 123 pouczeniach" – podała Kucharzewska.

Przypomniała, że funkcjonariusze policji sprawdzają także systematycznie środki transportu zbiorowego. Tylko w miniony poniedziałek skontrolowali 371 autobusów i tramwajów.

Według najnowszych danych sanepidu w woj. śląskim – gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń – liczba osób z dodatnim wynikiem od początku epidemii przekroczyła 20 tys. – badania potwierdziły koronawirusa u 20 014 osób, 114 z nich to nowe zakażenia. Minionej doby zmarły 4 kolejne osoby, od początku pandemii – 469. Liczba ozdrowieńców w regionie wzrosła do 17 380, to o 189 więcej niż we wtorek. Hospitalizowanych jest 287 osób z zakażaniem lub podejrzeniem zakażenia. W woj. śląskim przebadano dotychczas ponad 300 tys. próbek pod kątem SARS-CoV-2. (PAP)

Autor: Krzysztof Konopka