Wójcik odnosząc się do rozstrzygnięcia TK powiedział, że jest to korzystna decyzja z punktu widzenia dobra dziewczynki. "Dziecko urodziło się i przez trzy lata wychowywało w Polsce. A teraz przewiezienie go z jednego kraju do drugiego to byłaby gwałtowna, bardzo niebezpieczna zmiana dla psychiki dziecka" - dodał wiceminister.

Zdaniem Wójcika, Trybunał Konstytucyjny jest uprawniony do wydania decyzji dotyczącej wstrzymania wydania dziecka ojcu. "Trybunał tak zdecydował i Trybunał ma prawo do tego" - podkreślił.

Wiceminister zapewnił przy tym, że będzie dążył do mediacji ws. przyszłości dziewczynki. "Ważne, żeby ojciec w ramach mediacji zbliżył się do dziecka. Mediacje są w tej sprawie bardzo istotne" - dodał.

Chodzi o sprawę 4-letniej Ines, która urodziła się w Polsce, a niedługo po narodzinach jej matka wyjechała z nią do Belgii, gdzie mieszkał jej partner i ojciec dziecka. Para rozstała się, kiedy dziewczynka miała rok. Kobieta zabrała córkę i wyjechała z nią do Polski. Wówczas między rodzicami rozpoczęła się sądowa batalia o dziecko.

W listopadzie ub. roku przebywająca w Polsce matka dziewczynki nagle zmarła. Dzień wcześniej sąd belgijski przyznał wyłączną opiekę rodzicielską ojcu. Opiekę nad dzieckiem przejęła jednak babcia dziewczynki. Strona belgijska uznała, że babka ukrywa dziecko i wystawiła Europejski Nakaz Aresztowania kobiety. Natomiast polski sąd – na wniosek prokuratury - go oddalił. Ojciec tymczasem domaga się przekazania mu córki.

Na początku sierpnia wiceszef MS poinformował, że do Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga dotycząca przepisów uniemożliwiających udział babci w sprawie wraz z wnioskiem o wstrzymanie przymusowego odebrania Ines.