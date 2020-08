To może być przełom w walce z Covid-19 - podkreślają włoskie media przed oczekiwaną inauguracją testowania szczepionki. Projekt jej stworzenia sfinansowały władze stołecznego regionu Lacjum wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych.

Celem tego projektu jest to, by szczepionka była gotowa wiosną przyszłego roku.

„Rozpoczyna się pierwsza faza badań po to, by ocenić bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki przeciwko Sars-CoV-2”- podkreśliła w nocie włoska Agencja Leków ( Aifa). Wyjaśniła, że do testów, po wstępnych kontrolach wybrano 45 zdrowych osób w wieku od 18 do 55 lat oraz tyle samo w grupie wiekowej 65-85 lat.

Pierwszą grupą, która otrzyma dawkę szczepionki są mężczyźni w wieku od 31 do 46 lat.

Jeżeli nie stwierdzi się u nich niekorzystnych reakcji, przetestowana zostanie następna grupa, której podana zostanie większa dawka preparatu.

Ta pierwsza eksperymentalna faza potrwa 8-10 tygodni. Na późną jesień planowana jest faza druga i trzecia.

“Jeśli wszystko pójdzie dobrze, na wiosnę będziemy mieli szczepionkę przeciwko Covid-19. Pracujemy ciężko, aby tak było” - zapewnił jeden z dyrektorów szpitala w Wiecznym Mieście Francesco Vaia.

Wyraził opinię, że szczepionka ta nie powinna być obowiązkowa. „To my będziemy musieli przekonać obywateli do jej dobroczynnego działania”- dodał.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)