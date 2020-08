Większość uczestników akcji „Droga wolności” była ubrana na biało, a w rękach trzymała białe i czerwone mieczyki oraz flagi białoruskie, litewskie, również polskie.

Do uczestników dołączyli prezydent Litwy Gitanas Nauseda, byli prezydenci kraju Valdas Adamkus i Dalia Grybauskaite, przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis, ministrowie, merowie.

Wzdłuż „Drogi wolności” w powietrzu latały dziesiątki małych samolotów, a na drodze były kolumny rowerzystów i motocyklistów.

„Nie mogłam dzisiaj pozostać obojętnie w domu. Musiałam tu przyjść” - powiedziała PAP Irena stojąca na 20. kilometrze szlaku, a stojąca obok Egle dodała: „Postawa Białorusinów jest wzruszająca. Chcemy pokazać, że ich wspieramy”.

„Na Białorusi mam rodzinę, przyjaciół. Wiem, co tam się dzieje” - powiedział Witalij. Viktoras podkreślił z kolei: „Przed 30 laty to my walczyliśmy o wolność. Ważne było dla nas każde najmniejsze wsparcie. Teraz jesteśmy solidarni z narodem białoruskim”.

Inicjatorem „Drogi wolności” jest litewski dziennikarz i społecznik Andrius Tapinas. Zaproponował on, by w ten sposób uczcić jednocześnie rocznicę "Szlaku Bałtyckiego" – akcji, w której 23 sierpnia 1989 r. 2 mln osób, trzymając się za ręce, utworzyły "żywy łańcuch" ciągnący się od Wilna przez Rygę do Tallina, by zademonstrować sprzeciw wobec sytuacji politycznej w ówczesnych republikach ZSRR.

Dzień akcji odnosi się do 23 sierpnia 1939 roku, kiedy to został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, na mocy którego hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki wyznaczyły swoje strefy interesów w Europie Środkowej i Wschodniej.