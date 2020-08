Wniosek o odwołanie ze stanowiska łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego skierował do ministra oświaty poseł Lewicy Tomasz Trela. To reakcja na wypowiedzi kuratora w TV Trwam, gdzie mówił on m.in. o "wirusie LGBT", który jest "wirusem dehumanizacji społeczeństwa".