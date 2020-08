Wiceprezydent Warszawy apeluje do GIS o uruchomienie infolinii dla szkół

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaapelowała do GIS o niezwłoczne uruchomienie przy warszawskim sanepidzie specjalnej infolinii dla szkół, by ułatwić ich dyrektorom kontakt ze służbami sanitarnymi w razie wystąpienia zakażenia. Kopię przesłanego do Jarosława Pinkasa listu opublikowała na Facebooku.