Jak wynika z wtorkowych danych podkarpackiego Sanepidu, w powiecie jarosławskim zanotowano do tej pory 664 przypadki zakażenia koronawirusem. Natomiast w powiecie przemyskim jest to 209 przypadków.

Jak powiedział PAP Konrad Sawiński ze starostwa powiatowego w Jarosławiu, wszelkie decyzje w sprawie stref podejmuje inspekcja sanitarna.

"My się do tych decyzji dostosowujemy. W tym roku nawet coroczne dożynki powiatu jarosławskiego zostaną ograniczone tylko do uroczystej mszy św., która odprawiona będzie w sanktuarium w Jodłówce w połowie września br. We mszy weźmie udział ograniczona liczba osób, żeby nie ryzykować życia i zdrowia" – dodał.

Do czasu nadania depeszy PAP nie udało się uzyskać komentarza ze strony powiatu przemyskiego.

Zgodnie z czwartkowymi informacjami Ministerstwa Zdrowia, łącznie w strefie czerwonej i żółtej jest 19 powiatów - siedem w czerwonej, 12 w żółtej. Pojawiły się tzw. alerty i dotyczą one miejsc, które za tydzień mogą znaleźć się w strefie czerwonej lub żółtej.

Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywanie nosa i ust.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach będzie obowiązywał limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie będzie mogła przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi. (PAP)

Autor: Wojciech Huk