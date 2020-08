Nowelizacja ma wdrożyć dyrektywę, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, a także zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

Obecne przepisy wymagają, aby pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku pracownika lokalnego. Nowela ograniczy okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia.

Według szacunków MRPiPS w minionym roku do czasowego wykonywania pracy w Polsce skierowanych było 31 tys. pracowników firm z zagranicy.

Podczas prac w Sejmie do ustawy dodano szereg zmian związanych m.in. z epidemią COVID-19. Zaproponowano wydłużenie okresu stosowania pracy zdalnej w ten sposób, aby mogła być świadczona w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz przez 3 miesiące po ich odwołaniu.

Z kolei w art. 12 nowelizacji zaproponowano liberalizację stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Nowe przepisy wyłączają w 2021 r. z limitu wydatków objętych zakresem SRW wydatki inwestycyjne.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska