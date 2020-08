Wiceminister na konferencji prasowej przedstawił zaktualizowaną listę miast i powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami.

Kraska powiedział, że blisko strefy żółtej jest m.in. Kraków. "Kraków jest bardzo blisko, żeby wejść do kategorii żółtej. Jeżeli liczba nowych zakażeń będzie w takiej dynamice jak w tej chwili, to myślę, że w następnym tygodniu Kraków będzie niestety w kategorii żółtej" – powiedział wiceszef MZ.

Dodał, że w takiej samej sytuacji są też Katowice i Koszalin, a także powiaty: wołomiński, otwocki, pucki i starogardzki.

"Są to powiaty, które są też na granicy i jeżeli sytuacja epidemiologiczna się nie poprawi, także te powiaty mogą się znaleźć w przyszłym tygodniu w kategorii żółtej" – powiedział Kraska.

Powtórzył, że dane te będą co tydzień aktualizowane.

"Powinniśmy być uczuleni na to, że te obostrzenia, które wprowadziliśmy, mogą spotkać każde miejsce w kraju. My posiłkujemy się danymi, które do nas spływają, nie ma tutaj żadnej uznaniowości i protekcji. Jeżeli będzie taka potrzeba, każde miasto w kraju może znaleźć się w kategorii żółtej lub czerwonej" – zaznaczył Kraska.