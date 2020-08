Podczas wizyty w Katowicach Morawiecki był pytany o poniedziałkową rozmowę z kandydatką w wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłaną Cichanouską. Jak mówił, dodawał jej otuchy i rozmawiał o dążeniach Białorusinów do wolności i demokracji. Szef rządu ocenił, że sytuacja na Białorusi jest bardzo dynamiczna, a Polska chciałaby w tym kraju "rzeczywiście wolnych i uczciwych wyborów".

"Wspieramy w całej rozciągłości protesty obywatelskie na Białorusi. Wiemy doskonale, że Białorusini pragną prawdziwej demokracji i wolności. Tego na Białorusi brakowało" – powiedział Morawiecki.

Premier ocenił, że sytuacja na Białorusi się zmienia. Wspomniał o poniedziałkowej wizycie Alaksandra Łukaszenki w zakładach przemysłowych. "To do niedawna był jego, można powiedzieć, bastion. Tymczasem tam został niemalże wykrzyczany, wygwizdany. Jednoznacznie powiedziano mu, co o nim myślą robotnicy białoruscy" – wskazał premier, dodając, że postulaty wolności i demokracji płyną z wielu miejscowości na Białorusi.

Morawiecki przypomniał, że przed tygodniem zawnioskował o zwołanie specjalnego spotkania Rady Europejskiej na temat Białorusi i w poniedziałek organizację takiego spotkania na środę zapowiedział w rozmowie z nim szef RE Charles Michel. Z powodu epidemii będzie ono miało formę wideokonferencji.

"Będziemy omawiali sankcje, które powinny być nałożone na Białoruś, będziemy omawiali sytuację geopolityczną, stanowisko Unii Europejskiej. Oczywiście, my jednoznacznie jako Polacy chcemy wolności i demokracji na Białorusi i obiecujemy wsparcie - wsparcie całej Unii. Rozmawiałem o tym i z panią kanclerz Merkel, i z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i oczywiście kilkukrotnie z przewodniczącym Rady Europejskiej, a także z liderami Grupy Wyszehradzkiej" – mówił premier.

Jak ocenił szef rządu, Cichanouska jest w niezwykle trudnym położeniu. "Wraz z wyrazami otuchy i podziwu dla pani Cichanouskiej i dla innych liderów opozycyjnych chcę przekazać słowa pozdrowienia dla całego narodu białoruskiego od narodu polskiego. Wierzymy, że ta walka o wolności i demokrację zakończy się sukcesem i że w sposób pokojowy, podkreślam – pokojowy – uda się przejść przez ten bardzo trudny okres" – powiedział premier, deklarując, że Polska będzie robić wszystko, by dopomóc w tym procesie.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka