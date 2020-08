„Uchodi!”, czyli „odejdź!”. To słowo-klucz ostatnich kilku dni na Białorusi – kraju, którego mieszkańcy wyszli na ulice zmęczeni 26-letnimi rządami Aliaksandra Łukaszenki, a w szczególności jego lekceważącym podejściem do pandemii koronawirusa oraz kolejnymi, nieuczciwymi wyborami, do udziału w których nie dopuszczono żadnego kontrkandydata.