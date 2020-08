„Potwierdziliśmy, że ta osoba, która jest poszukiwana, została zatrzymana” – powiedział rozmówca PAP w wydziale konsularnym w Mińsku. Rodziny wszystkich zatrzymanych zostały poinformowane o sytuacji.

Obecnie polskie służby dyplomatyczne podejmują wysiłki na rzecz udzielenia zatrzymanym pomocy konsularnej i doprowadzenia do ich uwolnienia. „Robimy wszystko, by doszło do spotkania z zatrzymanymi” – przekazano PAP.

Trzej obywatele Polski zostali zatrzymani w związku z trwającymi w Mińsku od niedzieli protestami przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich.

Ogółem w całym kraju zatrzymano – według oficjalnych danych - ponad 6 tys. osób.