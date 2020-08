Prezydent Rosji Władimir Putin oznajmił we wtorek, że Rosja jako pierwszy kraj zarejestrowała szczepionkę przeciwko koronawirusowi po niecałych dwóch miesiącach testów na ludziach. Jeszcze nie zakończono procedury testowania.źródło: ShutterStock

Pierwsze szczepionki przeciwko koronawirusowi będą dostarczane niektórym lekarzom w ciągu dwóch tygodni – zapowiedział w środę minister zdrowia Rosji Michaił Muraszko, odrzucając zastrzeżenia co do tempa dopuszczania preparatu do użytku.