Grodzki zaznaczył, że nie jest to dymisja, tylko prośba obecnego szefa kancelarii, by zwolnić go z tej funkcji, a powierzyć inne zadania w ramach Kancelarii Senatu. Marszałek podziękował mu za pracę przez pierwszy okres działania Senatu w nowej kadencji i zapewnił, że będzie nadal pracował w Kancelarii.

Poinformował, że prezydium Senatu we wtorek przyjęło tę prośbę i na nowego szefa kancelarii wskazało mecenasa Adam Niemczewskiego.

W środę w tej sprawie zbierze się komisja regulaminowa, wtedy zostanie zatrudniony jako minister, szef Kancelarii - powiedział Grodzki.

"To jest doświadczony radca prawny z 25-letnim stażem, wieloma latami pracy Senacie. (...) Jestem przekonany, że będzie doskonałym szefem Kancelarii" - powiedział Grodzki.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz