"Na wczorajszym posiedzeniu klubu podsumowaliśmy tak naprawdę ostatnie sześć miesięcy kampanii wyborczej, bo 5 lutego pani marszałek (Sejmu) podpisała zarządzenie o wyborach, a dziś jest 7 sierpnia. Sześć miesięcy i dwa dni, zanim ten cały proces wyboru prezydenta się zakończył. Wytyczyliśmy sobie pewne kierunki na przyszłość. Przed nami trzy lata do wyborów parlamentarnych, trzeba ten czas dobrze spożytkować. Tak, żeby te zmiany, które chcemy wprowadzać, te które już są w trakcie, te które dopiero przed nami, mogły zmieniać Polskę na lepsze" - mówił w programie "Rzecz o polityce" Fogiel.

Dopytywany, czy będą zmiany w samym PiS, powiedział, że partia jest przed kongresem. "Czeka nas wybór nowych władz, zarówno tych wybieranych przez kongres, władz naczelnych, jak i później np. wiceprezesów wybiera już rada polityczna PiS, więc to wszystko przed nami" - podkreślił polityk.

Wskazał, że "partia, jeżeli chce wygrywać, jeżeli chce być blisko ludzi, jeżeli nie chce stać się po prostu +sentymentalną ramotką+, musi się zmieniać, musi być dynamiczna, musi elastycznie podchodzić do rzeczywistości". "Oczywiście na pewno będziemy w jakiś sposób dostosowywać strukturę partii, sposób działania do nowych wyzwań. A szczegóły jeszcze są w opracowaniu i pierwsi poznają je delegaci na Kongres PiS" - zapowiedział Fogiel.

Pytany czy rekonstrukcja rządu zapowiadana przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na wrzesień jest aktualna, odpowiedział: "jak najbardziej, oczywiście". "W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Jarosław Kaczyński zarysował jaki zamysł kryje się za rekonstrukcją, bo nie jest to rekonstrukcja dla samej rekonstrukcji" - zaznaczył.

"Planujemy to robić po wakacjach. Nasi parlamentarzyści, również ci, którzy reprezentują naszych koalicjantów, wiedzą o tym. Ustalenia trwają w gronie liderów Zjednoczonej Prawicy, wraz z panem premierem Morawieckim. Wczoraj oczywiście żadnych decyzji na ten temat nie było, bo być nie mogło. To nie jest to forum, na którym one zapadają, ale te kierunki, o których mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie są jak najbardziej obowiązujące i termin jesienny również" - przekazał zastępca rzecznika PiS.

Na pytanie czy lider Porozumienia Jarosław Gowin wróci do rządu, wskazał, że to jest kwestia decyzji koalicjantów. "Oni mają prawo desygnowania swoich przedstawicieli, więc byłoby wręcz nieuprzejme z mojej strony, gdybym próbował wchodzić na to terytorium" - dodał Fogiel.

W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP zapowiedział, że rekonstrukcja odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Jak zaznaczył, plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12. "Mogę mówić o pewnym planie, który byłby zrealizowany we wrześniu, być może ostatecznie na początku października. To jest plan, który obejmuje daleko idące zmniejszenie liczby ministerstw. Połączenie różnych działów, tak żeby ich nadzorcą był jeden minister" - powiedział lider PiS.

W obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego funkcjonuje 20 ministerstw.