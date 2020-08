W czwartek MZ informowało o 726 nowych zakażeniach, w środę o 640, we wtorek o 680, a w poniedziałek o 575.

Nowe potwierdzone ostatniej doby przypadki zakażeń wykryto u osób z województw: śląskiego (259), małopolskiego (144), mazowieckiego (104), łódzkiego (46), wielkopolskiego (46), pomorskiego (41), podkarpackiego (35), opolskiego (26), dolnośląskiego (22), lubuskiego (21), warmińsko-mazurskiego (17), lubelskiego (14), zachodniopomorskiego (14), świętokrzyskiego (11), kujawsko-pomorskiego (8) i podlaskiego (1).

MZ poinformowało również o śmierci z powodu COVID-19 kolejnych 13 osób w wieku od 56 do 92 lat. Do zgonów doszło m.in. w Tychach, Gliwicach, Zduńskiej Woli, Łodzi i we Wrocławiu. "Większość osób miała choroby współistniejące" - podało MZ.

W sumie dotychczas w Polsce potwierdzono 50 324 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 1787 chorych na COVID-19.