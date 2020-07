Hołownia odniósł się do poniedziałkowej wypowiedzi lidera PO Borysa Budki na spotkaniu w ramach inicjatywy klubu obywatelskiego w Katowicach. Szef PO przekonywał do potrzeby utrzymywania formuły partyjnej i zachęcał ludzi zainteresowanych udziałem w ruchu obywatelskim "Nowa Solidarność" do zapisywania się do Koalicji Obywatelskiej.

„Jeżeli tak, to dla nas nie będzie tam miejsca. Ale czekam też na to, aż osobiście porozmawiamy, nie z jakimiś podwykonawcami tego pomysłu, tylko z samym Rafałem Trzaskowskim, co pewnie nastąpi w najbliższych dniach. Wtedy, mam nadzieję, będę wiedział więcej o tym, jak rzeczywiście o Polsce myślimy i w którą stronę idziemy" - oświadczył. "My się do Platformy, ani do Koalicji Obywatelskiej z całą pewnością nie wybieramy" - podkreślił Hołownia w "Porannym live Szymona" na Facebooku.

Hołownia, jako niezależny kandydat na prezydenta, uzyskał w tegorocznych wyborach trzeci wynik, zdobywając 13,87 proc. głosów. W drugiej turze znaleźli się kandydat PO Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda, który uzyskał reelekcję. Tuż po pierwszej turze wyborów Hołownia zapowiedział powstanie stowarzyszenia o nazwie Polska 2050. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy