Jak powiedziała PAP we wtorek oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska wzmożone kontrole sklepów ruszyły we wtorek we wszystkich dzielnicach Gdańska.

"W kontrolach sklepów biorą udział wspólnie policjanci i pracownicy sanepidu. Sprawdzamy, jak są przestrzegane przepisy dotyczące noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach. Kontrolujemy zarówno niewielkie sklepy osiedlowe, większe dyskonty i galerie handlowe" - powiedziała PAP Kamińska.

W myśl obowiązujących przepisów powinniśmy korzystać z maseczek w komunikacji miejskiej, pomieszczeniach zamkniętych oraz miejscach zatłoczonych.

"Wielu mieszkańców i turystów nie stosuje się do przepisów, stąd też nasze kontrole. Chociaż policjant ma prawo wystawić mandat za brak maseczki, to podczas ostatnich działań policjanci mimo przeprowadzonych ponad 100 interwencji związanych z nieprzestrzeganiem obostrzeń odstępowali od takiej możliwości i stosowali pouczenia" - powiedziała Kamińska.

Gdańscy policjanci zapowiadają, że osoby nieprzestrzegające obostrzeń wz. koronawirusem muszą liczyć się z karą nie w postaci pouczenia, ale mandatu karnego lub skierowania wniosku do sądu.

Maksymalny mandat może wynieść do 500 zł. Policjanci mogą również skierować wniosek do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł.

Natomiast sanepid może nałożyć również karę w wysokości 30 tys. zł.