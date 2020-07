"Był człowiekiem. A przy okazji - artystą. To bardzo ważne połączenie. Był człowiekiem wrażliwym, dowcipnym, bystrym, spostrzegawczym. To oznacza, że był wspaniałym artystą. Cóż w takiej chwili można powiedzieć - brakuje go już teraz, a ta strata będzie tylko dotkliwsza" - mówił Wojciech Malajkat.

"Andrzej Strzelecki zawsze grał siebie, choć w różnych okolicznościach. To jest bardzo trudne. Starczało mu osobowości na wszystkie role. Można grać siebie w wielu odsłonach tak samo, a on był sobą za każdym razem inaczej. Był wspaniałym aktorem. Ale też reżyserem, autorem scenariuszy, alfą i omegą, można powiedzieć, człowiekiem, który zajmował się niemal wszystkim i robił to świetnie" - dodał Malajkat.

Andrzeja Strzeleckiego żegnają za pośrednictwem mediów społecznościowych aktorzy i jego uczniowie z Akademii Teatralnej. Marta Żmuda Trzebiatowska napisała na Istagramie: "niebo zyskało jednego, wspaniałego Anioła. Odszedł Andrzej Strzelecki - wspaniały pedagog, rektor Akademii Teatralnej, aktor, reżyser. Kochał studentów, a studenci uwielbiali Jego. Panie Profesorze, dziękuję, że dzięki Panu uwierzyłam, że śpiewam. Zajęcia z Panem to jedno z piękniejszych wspomnień z czasów Akademii Teatralnej" - napisała aktorka.

"Dziś śpiewam dla Pana: +Czasem śni mi się dziś, Że zbłąkana jak myśl Wracam na tę mansardę. I kiedy pukam w drzwi, Ktoś przez nie mówi mi +Już nie pukaj - umarłem+"

"Ciepły, kochany i z tak wspaniałym poczuciem humoru. Andrzej Strzelecki. Miałam to szczęście, że był moim Profesorem w Szkole Teatralnej" - napisała Maria Seweryn, dyrektorka warszawskiego Och-Teatru. Wyrazy współczucia dla rodziny aktora wyraził na Facebooku także Artur Barciś. (PAP)