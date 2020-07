Na spotkaniu z mieszkańcami Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) prezydent podkreślał, że "trzeba także z takiego nieszczęścia jak pandemia koronawirusa i wywołany nią kryzys wyciągać pozytywne wnioski i wyciągać to, co się dobre pokazało przy tym".

Według niego, "z całą pewnością sprawdziła się praca zdalna", rozwiązanie to "funkcjonowało świetnie i dzięki temu wielu ludzi mogło pracować z domu".

"Uważam, i zaproponowałem to już panu premierowi i pani wicepremier Emilewicz, że praca zdalna powinna pozostać w naszym systemie prawnym, powinna zostać wpisana do Kodeksu pracy jako jedna z form wykonywania pracy, która może być wykonywana za wspólną zgodą pracownika i pracodawcy - bez zbędnych okowów biurokratycznych, bez nadmiernej kontroli, w tak prosty sposób jak to jest w tej chwili uregulowane, żeby w tak prosty sposób można było to wykonywać" - mówił.