Castex został mianowany przez prezydenta premierem w piątek, wcześniej tego dnia Macron przyjął dymisję poprzedniego szefa rządu Edouarda Philippe'a.

Macron zmienia skład gabinetu na dwa lata przed upływem swojego mandatu w 2022 roku, aby - jak pisze Reuters - jego rząd nabrał nowej energii. Według otoczenia prezydenta ma on zamiar utworzyć rząd liczący 20 ministrów.

Szefowa socjalistów w parlamencie Valerie Rabault powiedziała w niedzielę, że zwrócono się do niej z propozycją wejścia do rządu, ale ona odmówiła. Dodała, że każdy socjalista, który dołączyłby do gabinetu Castexa, "wypisałby się ze swej partii".

Zastępca szefa centroprawicowej partii Republikanie Gilles Platret również zaapelował do członków swego ugrupowania, by nie przyjmowali propozycji wejścia do rządu.

W sobotę, podczas pierwszego publicznego wystąpienia w nowej roli, Castex zapowiedział, że rząd zostanie powołany szybko, a jego priorytetem będzie zachowanie miejsc pracy w przemyśle, sprowadzenie do Francji miejsc pracy przeniesionych za granicę w poszukiwaniu niższych kosztów produkcji, a także "zachowanie tych miejsc pracy w przemyśle, które narażone są na globalną konkurencję". (PAP)

