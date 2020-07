Duda o wspólnej debacie prezydenckiej: Trzaskowski ucieka do Leszna

O ile wiem zapraszano kandydatów do Końskich na debatę prezydencką z mieszkańcami, o Lesznie nic nie było mowy do tej pory, Rafał Trzaskowski ucieka do Leszna - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda, pytany o propozycję kandydata KO dotyczącą wspólnej debaty w Lesznie.