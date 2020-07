"100 proc. pakietów do głosowania korespondencyjnego w II turze #Wybory2020 zostało wysłanych! Ogromne podziękowania i gratulacje kierujemy do konsulatów - w ciągu niespełna tygodnia pracownicy MSZ wysłali ok. 480 000 pakietów! Przed nami najważniejsze - głosowanie!" - podał MSZ na Twitterze.

12 lipca w drugiej turze wyborów zmierzą się urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski.