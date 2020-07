"Tylko prezydent, który łączy, przestrzega Konstytucji, jest prawdomówny i niezależny może inspirować rząd do naprawy polskiej służby zdrowia"

Po potwierdzeniu przez PKW wyników pierwszej tury wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prof. Jacek Jassem i prof. Michał Tendera zwrócili się do środowiska medycznego o poparcie w drugiej turze kandydatury Rafała Trzaskowskiego. "Tylko prezydent, który łączy, przestrzega Konstytucji, jest prawdomówny i niezależny może inspirować rząd do naprawy polskiej służby zdrowia" - napisano w apelu. W ciągu czterech dni podpisało go 357 samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) związanych z medycyną.