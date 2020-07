We wtorek Kukiz odnosząc się do słabego wyniku prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich (2,36 proc.) stwierdził, że nawet on by na PSL nie zagłosował. "Na Koalicję Polską - tak ale na samo PSL - w życiu. Tak się kończy pycha i pazerność. Więc albo się zreflektują i będziemy tworzyć Koalicję Polską, albo ja za taką +koalicję+ podziękuję - podkreślił.

PAP zapytała o tę wypowiedź polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiceprezes Stronnictwa Adam Jarubas podkreślił, że rozumie pewien zawód, który wynika z niezadowolenia z wyniku Kosiniaka-Kamysza. "Rozumiem pewną ekspresję Pawła Kukiza, do tego zdążył nas już przyzwyczaić" - zaznaczył.

Według Jarubasa, wiele łączy Kukiz15 i PSL. "My uznaliśmy za ważne i wpisaliśmy do naszego programu postulaty Pawła Kukiza, takie jak jednomandatowe okręgi wyborcze, dzień referendalny, czy sposób powoływania rzecznika praw obywatelskich, KRS, czy prokuratora generalnego" - podkreślił polityk.

"Mamy świadomość tego, że Koalicja Polska jest wielonurtowa, że łączy w sobie osoby, które mają różną przeszłość, czy polityczną, czy społeczną" - zaznaczył. "I w tym kontekście Paweł Kukiz jest też osobą nową. Natomiast nikt na siłę nie będzie tworzył tego ruchu, jeśli Paweł Kukiz uzna, że Koalicja Polska w takiej formule się - według niego - wyczerpała, to przyjmiemy to do wiadomości" - powiedział wiceprezes PSL.

"Wiele rzeczy nas łączy i mam świadomość tego, że Paweł Kukiz przemyśli swoje słowa i będzie chciał działać dla realizacji tych postulatów, które zadeklarowaliśmy się, że będziemy w miarę możliwości wcielać w życie" - dodał Jarubas.

Poseł Marek Sawicki powiedział PAP, że po tej wypowiedzi dwukrotnie rozmawiał telefonicznie z Pawłem Kukizem. "I jest on zdeterminowany budować Koalicję Polską" - zapewnił.

Według Sawickiego, Kukiz ceni sobie dziedzictwo ideowe PSL i doskonale wie, że ludowcy ze swoich wartości nie zrezygnują. "Natomiast jesteśmy gotowi przyjąć te wszystkie jego potrzeby i oczekiwania programowe. Jasno mówimy, że kwestia dnia referendalnego, mieszanej ordynacji wyborczej, czy kwestia wyboru bezpośredniego prokuratora generalnego jest przez nas akceptowana" - podkreślił poseł PSL.

Zdaniem Krzysztofa Paszyka używanie takiego języka, którym posłużył się Kukiz nie jest niczym nowym. "Bo i ze sceny, i w polityce Paweł Kukiz potrafił niejednokrotnie szokować, a potem jakby tłumaczyć, że co innego miał na myśli" - zauważył poseł ludowców.

Jak zauważył, niedosyt związany z wynikiem kandydata Koalicji Polskiej na prezydenta jest w różnoraki sposób uzewnętrzniany. "I Paweł Kukiz uzewnętrznił to na swój sposób. Wiadomo, że zawsze słodycz po wygranej milej smakuje, niż gorycz porażki, więc to jest też pewien rodzaj atmosfery, który on wyraża" - ocenił Paszyk.

Wyraził też przekonanie, że kiedy emocje powyborcze miną przyjdzie czas na rozsądną, racjonalną współpracę. "Nasze dalsze współdziałanie uważam, że jest jak najbardziej możliwe w ramach Koalicji Polskiej" - podkreślił poseł PSL.

Dopytywany, czy na pewno nie szykuje się jakiś rozłam w Koalicji Polskiej związany z odejściem Pawła Kukiza, Paszyk odparł, że na dzień dzisiejszy nie widzi żadnych symptomów, aby się tak miało stać. "Razem współdziałaliśmy w ramach Koalicji Polskiej w tej kampanii i na poziomie centralnym, i regionalnym. Było wiele elementów programowych, które też w tej kampanii i przez prezesa Kosiniaka-Kamysza, ale też cały zasób ludzi wspierających go w tej kampanii, były eksponowane" - powiedział Paszyk.

Posłanka Urszula Pasławska pytana przez PAP o wypowiedź Kukiza, zaznaczyła, że zna go nie tylko jako polityka, ale też jako artystę. "Dla mnie Paweł Kukiz jest dosyć ekspresyjny w ogóle w swoich wypowiedziach" - oceniła.

Pasławska podkreśliła, że w ramach Koalicji Polskiej każde ugrupowanie i każdy ruch jest "absolutnie suwerenny". Dodała, że kwestia wyborów będzie omówiona na najbliższym posiedzeniu klubu Koalicji Polskiej.

Koalicja Polska, jako projekt polityczny, powstała w 2019 roku wokół PSL. 4 lipca 2019 roku jej reprezentacją w Sejmie VIII kadencji i Senacie IX kadencji stał się klub PSL – Koalicja Polska. Od 8 sierpnia 2019 roku związany z tym projektem był także klub poselski Kukiz15. W Sejmie IX kadencji i Senacie X kadencji projekt reprezentuje klub Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15.