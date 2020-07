Jak zaznaczyło CIS, punkt ten został odroczony do czasu przybycia do Senatu przedstawiciela rządu, a marszałek Senatu Tomasz Grodzki wezwał premiera Mateusza Morawieckiego, by przedstawił informację, o którą wnioskowali senatorowie demokratycznej większości.

W porządku obrad trwającego posiedzenia Senatu rozpatrzenie punktu „Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r.” zostało przewidziane na środę. W ostatniej wersji porządku zaznaczono, że rozpatrywanie tego punktu zostało przerwane, a będzie kontynuowane w czwartek 2 lipca.

W ocenie Marszałka Tomasza Grodzkiego brak przedstawicieli Rady Ministrów w Senacie jest niezwykle niepokojącym sygnałem - podało CIS.

"Ktoś, kto nie przychodzi, to tak jakby chciał coś ukryć. Oczekujemy jasnych informacji, jasnych deklaracji premiera i to jest rzecz absolutnie niezbędna, dlatego ponawiamy wezwanie dla premiera rządu, aby stanął przed obliczem Wysokiego Senatu i taką informację przedłożył" – oświadczył Grodzki, którego słowa przytacza Centrum.

Jak podało CIS, Marszałek Senatu zapewnił, że Izba może poczekać na premiera i zająć się rozpatrzeniem jego informacji w czwartek 2 lipca br., podczas drugiego dnia obrad Senatu; może też zostać zwołane specjalne posiedzenie Izby. Marszałek Grodzki podkreślił, że debata jest esencją demokracji i oświadczył, że próby wyalienowania Senatu są niedopuszczalne i nie będą nigdy akceptowane - zaznaczyło Centrum.

Przypomniało też, że marszałek Grodzki na konferencji prasowej oświadczył, że Senat RP jest konstytucyjnym organem, który ma prawo oczekiwać, w imieniu wszystkich obywateli, odpowiedzi na pytania jaki jest naprawdę stan finansów państwa i czy finanse Rzeczypospolitej są bezpieczne.

Jak mówił, ludzie mają prawo wiedzieć, czy finanse państwa są bezpieczne, czy sfera budżetowa nie doświadczy obniżek, czy pieniądze na lokatach bankowych są zabezpieczone oraz czy będą zabezpieczone środki na wypłaty z tarcz antykryzysowych - przypominało CIS.(PAP)