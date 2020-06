Komisja zebrała się ok. godz. 13.30 w okolicy mostu Grota-Roweckiego. To tam w czwartek z wiaduktu spadł autobus linii 186 i zawisł nad Wisłostradą. W katastrofie zginęła ok. 70-letnia pasażerka, a ok. 20 osób odniosło obrażenia.

Funkcjonariusze Policji wraz z przedstawicielami miejskiego transportu i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pracę w miejscu wypadku zakończyli po godz. 14. Informację, że komisja zbierze się we wtorek potwierdził PAP wcześniej przedstawiciel ratusza.

W dniu wypadku w stołecznym Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniono PAP, że celem takiej komisji jest lustracja obszaru wypadku pod kątem organizacji ruchu i właściwego oznakowania po to, aby wyeliminować wszelkie obiektywne przyczyny, które mogłyby doprowadzić do powtórzenia się takiego zdarzenia.

Rezultatem prac będzie protokół zawierający ustalenia komisji. Materiały te zostaną także wykorzystane w toku śledztwa.

Kierowca autobusu, który w czwartek spadł z wiaduktu, prowadził pod wpływem amfetaminy. Prokuratura postawiła mu m.in. zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyźnie grozi kara 15 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące z uwagi na m.in. obawę ucieczki i matactwa ze strony podejrzanego. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska