Największe obniżki podatków były w czasach rządów PiS; demaskujemy kuglarstwo, fałsz i niewiarygodność Rafała Trzaskowskiego, kiedy on mówi coś o podatkach, to przypomnijcie mu VAT podniesiony za PO, zabrane środki z OFE - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki w Puławach (Lubelskie).