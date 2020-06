W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się 12 lipca ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat KO Rafał Trzaskowski. Według danych PKW ze wszystkich obwodów głosowania Duda uzyskał w niedzielnej I turze 43,5 proc. głosów, a Trzaskowski - 30,46 proc. Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia - 13,87 proc.; Krzysztof Bosak - 6,78 proc.; Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,36 proc. i Robert Biedroń - 2,22 proc.

W niedzielę Rada Liderów Konfederacji wydała oświadczenie, w którym zachęca sympatyków partii do głosowania w II turze "zgodnego z własnym sumieniem i rozumem". "Konfederacja nie udziela poparcia żadnemu z kandydatów na urząd Prezydenta RP, którzy będą rywalizować w drugiej turze wyborów prezydenckich" - poinformowano w komunikacie.

Po niedzielnym głosowaniu kandydat KO Rafał Trzaskowski podziękował na Twitterze wyborcom Bosaka i zaznaczył, że ma podobne do niego poglądy w kwestii wolności gospodarczej. "Dziękuję Krzysztofowi Bosakowi i jego wyborcom. Jeśli chodzi o wolność gospodarczą, mamy w większości takie same poglądy" - napisał kandydat KO.

Zdaniem posłanki Nowoczesnej Pauliny Hennig-Kloski "wyborcom Bosaka jest bliżej w kwestiach gospodarczych do Trzaskowskiego niż do prezydenta Dudy". "Wielu wyborców Bosaka prezentuje podobne wartości liberalne w odniesieniu do gospodarki, co Trzaskowski" - podkreśliła w rozmowie z PAP. Wśród podobnych postulatów wskazywała m.in. na wolnorynkową gospodarkę, pobudzanie inwestycji i niższe opodatkowanie pracy i produkcji.

Jak dodała Hennig-Kloska, "Bosak podczas kampanii mówił dużo o gospodarce - finansach, zdroworozsądkowym podejściu do zadłużania państwa, zdroworozsądkowym podejściu do opodatkowania pracy i produkcji". "Tego rozsądku dzisiaj brakuje, koszty rosną a wraz z nimi inflacja" - oceniła. "Prezentujemy te same wartości w tym obszarze i jestem przekonana, że część osób, które zdecydują się oddać głos w II turze wyborów, zagłosuje na Trzaskowskiego" - zaznaczyła Hennig-Kloska.

W podobnym tonie wypowiedziała się dla PAP przewodnicząca Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. Według niej "Trzaskowski adresuje swoje gospodarcze propozycje, m.in. w kwestii podatkowych, do wyborców Konfederacji".

Zdaniem Nowackiej kandydat KO "niezmiennie stoi po stronie praw człowieka i wolności gospodarczej" i nie będzie odwoływał się do elementów wartości głoszonych przez Bosaka, tylko "do kwestii gospodarczych".

Zapowiedziała także, że "w kwestii praw człowieka, dobrostanu zwierząt, demokracji, poszanowania standardów postrzegania roli kobiet i mężczyzn" kandydat KO będzie zbierał poparcie wśród wyborców Szymona Hołowni czy Roberta Biedronia, który był kandydatem Lewicy.

Inicjatywa Polska i Nowoczesna wchodzą w skład powołanej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi Koalicji Obywatelskiej wraz z PO i Zielonymi. Wszystkie ugrupowania wchodzące w skład KO udzieliły poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach prezydenckich.