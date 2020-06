Urzędujący prezydent i obecny prezydent Warszawy zmierzą się 12 lipca w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Sam Rafał Trzaskowski kontynuuje w poniedziałek kampanijny objazd po Polsce. Jego sztabowcy tymczasem zadali szereg pytań o wydatki Kancelarii Prezydenta oraz jej zaangażowanie w kampanię Dudy. "Pytamy dziś Kancelarię Prezydenta, co ukrywa. Od dłuższego czasu nie można doprosić się o najprostsze informacje dotyczące wynagrodzeń w Kancelarii Prezydenta. Nie możemy dowiedzieć się, jakie są koszty funkcjonowania tej Kancelarii, natomiast jedno, co wiadomo, to to, że jest to najdroższa możliwa kancelaria" - oceniła Nowacka. "Tak na bogato to jeszcze nikt w Polsce nie żył, jak żyje Andrzej Duda" - ironizowała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Zwróciła się z apelem do KPRP o ujawnienie wynagrodzeń jej urzędników. "Niech Andrzej Duda ujawni, ile zarabiają doradcy i ministrowie. Niech ujawni, jakie jest zaangażowanie Kancelarii Prezydenta w kampanię wyborczą, bo że jest, to już dzisiaj widzimy. Jakie są koszty przejazdów, przelotów. Nie może być tak, że w uczciwym państwie o takich rzeczach się nie mówi" - powiedziała Nowacka. Zastanawiała się też, czy KPRP to "kolejne miejsce korupcji i nepotyzmu".

Szłapka zwrócił uwagę, że jawność życia publicznego w Polsce gwarantuje konstytucja. "W ciągu ostatnich kilku miesięcy wysłaliśmy kilka wniosków do Kancelarii Prezydenta RP, np. o wykaz wszystkich lotów, z podaniem dat, miejsc docelowych, przelotów oraz osób znajdujących się na pokładzie po to, żebyśmy mogli sprawdzić, czy Kancelaria Prezydenta wykorzystuje loty samolotami czy śmigłowcami specjalnymi do prowadzenia kampanii wyborczej" - wyjaśnił poseł KO.

Dodał, że we wnioskach były też pytania o koszty remontów ośrodków prezydenckich w Wiśle i w Juracie. "Pytaliśmy wreszcie o wynagrodzenia i średnie wynagrodzenie wszystkich pracowników Kancelarii Prezydenta, ale przede wszystkim pytaliśmy o to, jakie są wynagrodzenia ministrów, doradców, a także, jakie premie i nagrody dostali wszyscy doradcy i ministrowie" - zaznaczył Szłapka.

Posłowie KO pytali ponadto KPRP o jej zaangażowanie w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Jako przykład wskazali marcową wizytę prezydenta w zakładach Orlen Oil w Jedliczu (woj. podkarpackie), produkujących płyn do dezynfekcji. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

autor: Marta Rawicz