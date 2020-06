Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon powiedziała, że przejście do następnego etapu jest możliwe dzięki "realnie utrzymującym się postępom" w zwalczaniu koronawirusa, i wskazała, że liczba zgonów spada przez ósmy kolejny tydzień. Zastrzegła jednak, że zmiany zależą od utrzymania epidemii pod kontrolą i mogą być odwrócone, jeśli pojawią się nowe ogniska.

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem od 29 czerwca otworzyć będzie można większość sklepów (poza centrami handlowymi), wiele miejsc pracy w zamkniętych przestrzeniach, atrakcje turystyczne, w tym ogrody zoologiczne, boiska sportowe na otwartym powietrzu i place zabaw. Od 3 lipca zniesiony zostanie limit 5 mil od domu, poza które nie można się przemieszczać bez uzasadnionego powodu, będzie można też korzystać z drugich domów oraz domów wakacyjnych z własnym wyżywieniem.

Od 6 lipca działalność może wznowić gastronomia na świeżym powietrzu, w tym ogródki piwne. Od 10 lipca ludzie mogą się spotykać w większych grupach na zewnątrz oraz z członkami dwóch innych gospodarstw domowych w pomieszczeniach zamkniętych. Trzy dni później otwarte zostaną centra handlowe, a także gabinety dentystyczne. Natomiast od 15 lipca otwarte mogą zostać puby, restauracje, hotele i wszystkie inne obiekty noclegowe, a także muzea, kina, biblioteki, placówki opieki nad dziećmi i fryzjerzy.

Wszystkie te kroki w Anglii albo już weszły w życie, albo jak ogłosił we wtorek brytyjski premier Boris Johnson stanie się to 4 lipca. Znoszenie restrykcji wprowadzonych z powodu koronawirusa jest jednak w kompetencjach rządów regionalnych Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, stąd one same decydują o tempie podejmowanych działań.

Sturgeon przyznała, że tempo wychodzenia Szkocji z blokady "jest nieco wolniejsze niż w Anglii", ale dodała: "moim zdaniem jest to właściwe dla naszych warunków i mam nadzieję, że będzie bardziej odpowiednie niż gdybyśmy szli szybciej".

Według danych brytyjskiego ministerstwa zdrowia w Szkocji od początku epidemii wykryto 15 802 przypadki koronawirusa, z czego 2 476 zakończyło się zgonem. W ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły cztery osoby.