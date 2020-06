Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W niektórych krajach ze względów epidemicznych istnieje możliwość głosowania wyłącznie drogą korespondencyjną, w innych wyłącznie bezpośrednio, a część krajów dopuszcza obie formy głosowania.

Ambasada RP w Tokio przekazała na Twitterze, że japońska poczta dostarcza do Wydziału Konsularnego Ambasady pierwsze koperty zwrotne z oddanymi przez polskich wyborców w Japonii głosami. "Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, prosimy o odsyłanie kopert zwrotnych" - zaapelowano.

Ambasada RP w Helsinkach poinformowała, że większość pakietów wyborczych dotarła do adresatów i że we wtorek otrzymała pocztą pierwsze koperty zwrotne. "Mamy jednak sygnały, że poczta fińska nie zawsze informuje o czekających na Państwa przesyłkach" - podkreślono.

"Zapowiada się rekordowa frekwencja. Do dnia wyborów jeszcze pięć dni, a my otrzymaliśmy już ponad połowę pakietów z powrotem. Czekamy na resztę. I wyborców oddających głos osobiście - zapisy do jutra!" - napisała Ambasada RP w Wellington w Nowej Zelandii.

Konsulat Generalny RP w Barcelonie podał, że wszystkie pakiety wyborcze z jego okręgu zostały przekazane hiszpańskiej poczcie 18 czerwca. "Po otrzymaniu pakietu kopertę zwrotną należy jak najszybciej odesłać! Część wyborców już to zrobiła" - zaznaczono we wpisie na Twitterze.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec