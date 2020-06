Chodzi m.in. o osoby, które miały przeszczepy narządów, pacjentów chorych na raka w trakcie chemioterapii, kobiety w ciąży mające choroby serca oraz osoby z ciężkimi schorzeniami układu oddechowego, takimi jak mukowiscydoza i ciężka astma. Te schorzenia wydatnie zwiększają ryzyko zgonu w przypadku zakażenia koronawirusem, zatem pod koniec marca rząd zdecydowanie zalecił im pozostawanie w domach, oferując zarazem wsparcie w postaci dostaw zakupów. Ponad połowa z tych osób jest poniżej 70. roku życia, a ponad 90 tys. to dzieci.

Pierwsze poluzowanie zalecenia izolacji nastąpiło w ich przypadku od 1 czerwca - mogą one wychodzić raz dziennie, aby spotkać się z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego, ale tylko na otwartej przestrzeni i utrzymując dwumetrowy dystans.

Zgodnie ze zmianami ogłoszonymi w poniedziałek, osoby te od 6 lipca będą mogły spotykać się na zewnątrz z maksymalnie sześcioma innymi, z różnych gospodarstw domowych, a ci, którzy mieszkają samemu będą mogli tworzyć tzw. "bańki wsparcia" z dowolnym innym gospodarstwem domowym, tzn. że będą mogli je odwiedzać i zostawać tam na noc.

Natomiast od 1 sierpnia nie będą one już musiały się izolować, choć nadal powinny przestrzegać zasad dystansu społecznego będąc poza domem i zachowywać szczególne środki ostrożności. Będą one mogły wrócić do pracy, pod warunkiem, że w miejscu pracy wprowadzone są wytyczne zwiększające bezpieczeństwo, co zarazem oznacza, że przestanie im automatycznie przysługiwać zasiłek chorobowy. Wraz z końcem lipca wstrzymane zostaną też dostawy darmowych paczek z podstawowymi artykułami żywnościowymi.

Minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że ma pełną świadomość, jak niesamowicie trudne jest dla izolujących się osób pozostawanie przez wiele tygodni bez kontaktu z innymi i bez możliwości wyjścia z domu. "Wiedzieliśmy, że prosimy o trudną rzecz, ale te środki były niezbędne do ratowania życia. Teraz, gdy liczba infekcji nadal spada, nasi eksperci medyczni doradzają, że możemy złagodzić niektóre z tych środków, wciąż zapewniając ludziom bezpieczeństwo" - oświadczył.

Złagodzenie tych restrykcji dotyczy tylko Anglii. Władze Irlandii Północnej już wcześniej ogłosiły, że najbardziej podatne osoby od 31 lipca nie będą się musiały izolować. W Szkocji zalecenie izolowania się ma obowiązywać co najmniej do 31 lipca, a w Walii do 16 sierpnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)