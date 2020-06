Wybory 2020. Dopisanie się do spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania – sprawdź terminy

Wtorek będzie ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Z kolei do piątku można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania; umożliwia ono oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.