Urząd, który nadzoruje budżet państwa (Parliamentary Budget Officer - PBO), policzył wartość i koncentrację kanadyjskiego majątku na podstawie publicznie dostępnych danych. W trakcie prac okazało się, że metodologia jest nieprecyzyjna, więc ją zmieniono, opierając się m.in. na publikowanych w prasie listach najbogatszych.

W przeszłości szacowano, że do jednego procenta najbogatszych należy 13,7 proc. majątku Kanadyjczyków. Jednak po uwzględnieniu niedoszacowanych danych na temat rodzin, których majątek przekracza 3 mln dolarów kanadyjskich (CAD), PBO wskazuje, że koncentracja majątku w rękach najbogatszych jest wyższa i 1 proc. obywateli posiada majątek stanowiący 25,6 proc. ogólnego majątku Kanadyjczyków, a więc koncentracja zamożności jest prawie dwa razy większa, niż obliczano wcześniej.

W nieco innym ujęciu, do 3,12 mln rodzin, których majątek przekracza 1 mln CAD, należy 73,3 proc. ogółu majątku Kanadyjczyków.

„Dystrybucja majątku wśród gospodarstw domowych jest mocno przechylona w stronę najbogatszych rodzin” - napisano w raporcie PBO. Urząd policzył również różnice wśród najbogatszych, stąd wiadomo, jakie są proporcje między najbogatszymi i jeszcze bogatszymi. Choć 1 proc. najbogatszych posiada ponad jedną czwartą majątku w kraju, to do połowy z tej grupy, czyli do 0,5 proc. rodzin należy 20,5 proc. kanadyjskiego majątku.

Wielkość majątku posiadanego przez ogół Kanadyjczyków to 11,7 biliona CAD, według szacunków kanadyjskiego urzędu statystycznego na koniec ub.r. Jest to liczone na podstawie potencjalnej wartości spieniężonego majątku, po odjęciu kredytów i zobowiązań. Największa część majątku to nieruchomości – 5,8 bln CAD. Różne typy aktywów finansowych, takich jak ubezpieczenia na życie, depozyty, fundusze inwestycyjne, akcje spółek, to łącznie 7,5 bln CAD, różne ruchomości to 0,7 bln CAD. Od tego należy odjąć zobowiązania, czyli kredyty hipoteczne (1,5 bln CAD) i kredyty konsumpcyjne (0,7 bln CAD).

Wartość majątku prywatnego Kanadyjczyków to, jak wskazał raport PBO, ok. 5 razy więcej niż wartość kanadyjskiego PKB.

Jak w raporcie przypomniał urząd PBO, podczas ubiegłorocznej parlamentarnej kampanii wyborczej wpłynęła do niego prośba o policzenie możliwych wpływów do budżetu z dodatkowego podatku naliczanego od majątku najbogatszych rodzin, posiadających majątek o wartości powyżej 20 mln CAD.

Socjaldemokratyczna Nowa Partia Demokratyczna (NDP) proponowała wprowadzenie dla najbogatszych Kanadyjczyków corocznego 1 proc. podatku liczonego od ogólnej wartości wszystkich składników majątku. NDP twierdziła, że do budżetu w ciągu 10 lat wpłynęłoby 70 mld CAD.

Telewizja CTV przypomniała, że PBO szacował wówczas, iż w roku budżetowym 2020-2021 nowy podatek przyniósłby 5,6 mld CAD, i rósłby w kolejnych latach do 9,5 mld w latach 2028-2029. Dziennikarze cytowali wypowiedź jednego z parlamentarzystów NDP, który powiedział, że po publikacji raportu poproszą obecnie o nowe szacunki potencjalnych wpływów.

To właśnie NDP poparło rząd podczas środowego głosowania w parlamencie m.in. nad programami pomocowymi związanymi z Covid-19, które traktowano jako wotum zaufania dla mniejszościowego rządu liberałów premiera Justina Trudeau.

Raport PBO, wzbogacony o nową metodologię, w połączeniu z danymi urzędu statystycznego, pokazuje też w liczbach, ile rodzin w Kanadzie ma jaki majątek. 1 proc. najbogatszych to 159,3 tys. rodzin, które łącznie mają 25,7 proc. majątku. Prawie 6,4 mln rodzin, czyli 40 proc. ogółu, dysponuje zaledwie 1,1 proc. kanadyjskiego majątku.