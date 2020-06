Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby, które ukończyły 60. rok życia mogą głosować przez pełnomocnika. Do tego potrzebne jest wcześniejsze sporządzenie tzw. aktu pełnomocnictwa, który uprawnia do głosowania za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika w obu turach wyborów.

W tym celu najpóźniej w piątek trzeba złożyć wniosek do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) gminy, w której jest się ujętym w rejestrze wyborców.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby, która ma być pełnomocnikiem, kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz kopię zaświadczenia o prawie do głosowania pełnomocnika (jeśli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa).

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zaznaczy inaczej (ale zawsze na obszarze danej gminy).

Pełnomocnictwo można wycofać najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, składając w urzędzie gminy oświadczenie, albo w dniu głosowania dostarczając oświadczenie obwodowej komisji wyborczej zanim pełnomocnik odda głos.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego nie mogą głosować przez pełnomocnika.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, a ewentualna druga tura - 12 lipca.