Jak wynika z danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. odnotowano 30 800 prób nielegalnego przejścia granicy, czyli 9 proc. mniej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Na wschodnich granicach zewnętrznych UE odnotowano 100 prób nielegalnego przejścia. Jak zaznaczono w raporcie, liczba ta może ulec zmianie, ponieważ dane wpłynęły późno. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym regionie było najmniej migrantów starających przedostać się na teren Unii. W okresie styczeń-maj Frontex odnotował tam 11 500 prób nielegalnego przekroczenia granic, czyli 34 proc. mniej niż rok wcześniej. Wśród nielegalnych migrantów najwięcej było obywateli Afganistanu.

W centralnej części Morza Śródziemnego liczba prób nielegalnego przejścia granic wyniosła w maju ok. 1 300, czyli wzrosła o 75 proc. w stosunku do kwietnia. Od stycznia do maja łącznie było 5 700 takich prób, czyli trzy razy więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej było obywateli Bangladeszu, Sudanu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Na zachodnich granicach zewnętrznych odnotowano w maju ponad 650 prób nielegalnej migracji, czyli czterokrotnie więcej niż w kwietniu. Od początku roku było to łącznie 3 700 prób przejścia granicy, czyli nieco mniej niż w stosunku do pierwszych pięciu miesięcy ubiegłego roku. Prawie połowę osób stanowili Algierczycy.

Na Bałkanach Zachodnich było 900 prób nielegalnego przejścia granic UE w maju - dziesięciokrotnie więcej niż w kwietniu. W okresie od stycznia do maja było ich łącznie 6 900, czyli połowę więcej niż w ubiegłym roku.

Jak zaznaczył Frontex, w raporcie nie uwzględniono rzadziej uczęszczanych obszarów granicznych, a ze względu na opóźnienia w dostarczaniu danych przedstawione liczby mogą się zmienić. Nie przedstawiono również statystyk za maj z Cypru.