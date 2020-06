"Jako bliscy partnerzy oraz sojusznicy w NATO Stany Zjednoczone i Polska kontynuują rozwój swojej współpracy na wielu płaszczyznach" - napisano w oświadczeniu prasowym Białego Domu. Trump - jak sprecyzowano - ma rozmawiać z Dudą o "dalszym rozwoju współpracy obronnej" Polski i USA oraz o sprawach dotyczących handlu, sektora energetycznego i bezpieczeństwa telekomunikacji.

Biały Dom odnotowuje, że do wizyty Dudy w Waszyngtonie dochodzi w trakcie otwierania gospodarek obu państw po miesiącach zmagań z pandemią koronawirusa.

O tym, że w najbliższych dniach może dojść do spotkania przywódców USA i Polski w Waszyngtonie jako pierwszy napisał we wtorek portal Politico. Ze źródeł w kancelarii prezydenta RP PAP dowiedziała się wówczas, że na poziomie roboczym propozycja spotkania prezydentów Dudy i Trumpa w Białym Domu do Polski dotarła.

Jednym z głównych punktów rozmów przywódców w Białym Domu ma być współpraca wojskowa. Trump potwierdził w poniedziałek, że USA zredukują liczbę wojskowych stacjonujących w Niemczech o 9,5 tys., do 25 tys.

Reuters pisał na początku czerwca, że część z tych oddziałów może zostać skierowana do Polski oraz do innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych. Agencja powoływała się na źródło w administracji USA, nie podawała przy tym konkretnych liczb.