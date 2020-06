Ukraina: 683 nowe zakażenia koronawirusem, 16 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 683 przypadki zakażenia koronawirusem, 16 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 426 wyzdrowiało - przekazało w piątek ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zakażonych wzrósł do 29 753, zgonów do 870, a wyleczonych do 13 567.