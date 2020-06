Wszelki adresy, potrzebne telefony i informacje znaleźć można na stronach wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ze względu na epidemię koronawirusa i ryzyko jej rozprzestrzeniania się Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, o tym, by zasłaniać usta i nos lub zachowywać dystans społeczny (min. 2 metry od drugiej osoby). NFZ zwraca uwagę, że zakładanie maseczek nadal jest obowiązkowe, m.in. w sklepach, kościołach i publicznej komunikacji.

Fundusz wskazuje, że w przypadku nagłego zachorowania, dzięki technologiom teleinformatycznym, może w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej, nie wychodząc z domu. Szczegółowe instrukcje podane są pod adresem pacjent.gov.pl/ewizyta

NFZ podnosi również, że podczas świąt oraz dni wolnych od pracy pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę.

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. NFZ akcentuje, że pacjenci, którzy podejrzewają, że ich zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem, powinni skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalnie przygotowanym szpitalem jednoimiennym bądź inną placówką z oddziałem zakaźnym.

Fundusz przypomina też, że w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia można skorzystać z pomocy zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112. Także i w tym przypadku, jeśli chory podejrzewa, że jego zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem lub miał kontakt z osobą zakażoną, powinien koniecznie poinformować o tym dyspozytora, który przyjmuje zgłoszenie.

NFZ podkreśla ponadto, że przez cały długi weekend do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Pod numerem 800 190 590 bezpłatnie i przez całą dobę można uzyskać wszelkie, niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Z myślą o osobach dzwoniących z zagranicy działa numer (+48) 22 125 66 00. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl