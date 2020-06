W TOK FM Szumowski był pytany o to, czy obecnie złożyłby wniosek do PKW, aby na Śląsku wybory przeprowadzono wyłącznie w formie korespondencyjne, przy założeniu, że wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę. Minister wyjaśnił, że takich decyzji nie będzie podejmował dla całych regionów, tylko dla mniejszych obszarów. Dodał, że w tej chwili nie ma w pamięci liczby zakażeń w poszczególnych gminach.

"Jak to przeanalizuję, to myślę, że wydam takie rekomendacje. Myślę, że takie gminy w Polsce są" – stwierdził.

Na pytanie o możliwe przywrócenie restrykcji związanych z epidemią, odpowiedział, że mogłoby to być rozważane, jeśli nastąpiłby gwałtowny wzrost zakażeń bez ognisk choroby.

"Największy niepokój wzbudzałaby we mnie transmisja pozioma, gdyby nie wiadomo było, kto, jak i którędy zakaża i jak szybko się to rozwinie. Wtedy można by znowu wprowadzać ograniczenia przemieszczania się, choćby przywrócenie maseczek, choćby zamknięcie pewnych elementów gospodarki, gdzie ludzie mogą się często stykać" – oświadczył.

Wyraził nadzieję, że Polacy będą zachowywać się rozsądnie i stosować do rygorów sanitarnych i że nie dojdzie do takiej sytuacji.

Szef MZ odniósł się też do zapowiadanego na 19 czerwca powrotu kibiców na stadiony. Poinformował, że minister sportu analizuje sytuację i ta data jest aktualna.

"Ale decyzję o każdorazowym meczu i każdorazowym zgromadzeniu będzie podejmował wojewoda z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, więc może być tak, że niektóre mecze się odbędą, a niektóre mogą się nie odbyć" – powiedział Szumowski.