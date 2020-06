"We wtorek zgłosił się jedynie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Zostały dostarczone listy z podpisami. Pełnomocnik komitetu wyborczego zadeklarował ponad 1,6 mln podpisów, ale jeżeli chodzi o działania Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego to nie ma większego znaczenia, ponieważ te głosy będą liczone do 100 tys. Jedynym naszym wyznacznikiem jest to, żeby to były prawdziwe, wiarygodne podpisy" - podkreślił rzecznik PKW.

Grzelewski zaznaczył, że podpisy złożone przez Trzaskowskiego będą liczone w ciągu najbliższych 2-3 dni.

"Kolejnym krokiem będzie posiedzenie PKW w najbliższy poniedziałek 15 czerwca i podjęcie uchwały. Uchwały, która opisze i poda wszystkich tych kandydatów, którzy zgłosili się, mieli wszystkie dokumenty w porządku i zostali zarejestrowani jako kandydaci na urząd prezydenta" - przekazał rzecznik PKW.

Do tej pory PKW zarejestrowała 22 komitety: Andrzeja Dudy, Rafała Trzaskowskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Stanisława Żółtka, Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajno, Romualda Starosielca, Kazimierza Świtonia, Grzegorza Sowy, Marcina Bugajskiego, Leszka Samborskiego, Rolanda Dubowskiego, Krzysztofa Urbanowicza, Andrzeja Dariusza Placzyńskiego, Jerzego Walkowiaka, Piotra Stanisława Bakuna, Sławomira Grzywy i Wiesława Lewickiego.

PKW wezwała do usunięcia wad dwa komitety: Waldemara Włodzimierza Witkowskiego i Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 10 czerwca można zgłosić do PKW nowych kandydatów w wyborach prezydenckich oraz ponownie zgłosić jako kandydatów tych, których komitety zostały zarejestrowane przed wyborami zarządzonymi na 10 maja. Do zarejestrowania kandydata w wyborach prezydenckich konieczne jest minimum 100 tys. podpisów z poparciem.

Z ustawy o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. wynika, że kandydaci, którzy zebrali odpowiednią liczbę podpisów i zostali zarejestrowani przed wyborami, które miały się odbyć 10 maja, zostają uznani za zarejestrowanych również w wyborach 28 czerwca.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym również w środę o północy mija termin utworzenia obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, a także składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych.

W wyborach zarządzonych na 10 maja, które ostatecznie się nie odbyły, zarejestrowano 35 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, z czego tylko 10 kandydatom udało się zebrać wymagane 100 tys. podpisów poparcia.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter mieszany – wyborcy mogą zdecydować, czy zagłosować w lokalach wyborczych, czy drogą korespondencyjną.